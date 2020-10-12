地底炸彈？北市議員簡舒培12日質詢披露，有業者在信義區信義路四段地下室2層內，申請使用700平方公尺的面積，將設置24小時營業的「共享外送廚房」，其中卻高達31個廚房、130多個爐火設備，但座位區僅占60平方公尺，市府卻核准為餐廳，而非工廠，分明有公安疑慮。市府回應，13日現勘，確認是否需要登記為工廠。

簡舒培指出，共享外送廚房是新型態產業 業者租下一個地方後，可格成好幾個廚房，再找人來經營，民眾線上下單後，外送員直接到廚房取餐外送，但有家外送廚房設置地點卻有問題，有棟建物地上21層、地下2層，共135戶，卻有31個廚房擠在地下層樓內。

簡舒培痛批，目前正在施工，明年2月營業，但光一個地下室，短短不到70公尺的走廊，就有6間廚房，2層地下室加起來預計有130多個爐火設備，座位區不到使用面積1成，市府竟還核准是做「餐廳」使用。

她舉例，一對小夫妻2017年在松山區經營一間咖啡店，因生意不好，改賣炸雞便當盒外帶，卻被產發局當作違法改做中央廚房使用，開罰6萬元，如今31個廚房放地下室，卻可被當作餐廳；她要求，市府13日立即去現勘，確認建物公安、消防安檢、衛生管理、營業樣態是否合格。

商業處表示，若餐館類的現場，有設置座位就屬一般餐廳，這家公司登記的營業項目很多，符合規定。但都發局長黃景茂則說，會再評估是廚房還作業廠房。環保局說，會視排放油煙的情況做處分，若正式營運後，樓上住戶有陳情就去稽查。建管處長劉美秀也說，13日邀集局處去稽查。

(中時 )