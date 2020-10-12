隨著新冠病毒在全球肆虐，人們對物體表面可能帶病毒且傳播的恐懼也揮之不去。一項由澳洲聯邦科學暨工業研究組織（CSIRO）所進行的最研究，發現新冠病毒在特定環境下，可在鈔票和手機螢幕等人們經常碰觸的物體表面，維持傳染性長達28天，比過去以為的更為命硬。

新冠病毒最常見的傳播方式，是透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時，從鼻、口中噴出的飛沫散播出去。但有證據指出，病毒同樣可透過留在空氣中的微粒傳染，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），觸碰受感染的物體表面，也有可能感染新冠病毒，但「被認為不是病毒傳播的主要方式。」

先前的實驗室檢測發現，新冠病毒在鈔票和玻璃上，可以存活約2到3天，在塑膠和不鏽鋼表面則最多存活6天。

不過CSIRO的研究卻發現，病毒在平滑表面，例如手機螢幕，以及塑膠與紙鈔上，在攝氏20度以及黑暗等環境下，可以「極端堅韌地」存活28天；同樣條件下，流感病毒則是17天。

這篇發表在《病毒學期刊》（Virology Journal）的報告，還發現新冠病毒在較低的溫度中存活更久。攝氏40度環境下，某些物體表面上的病毒，24小時內就會失去傳染性。另外，在無孔及光滑的表面上，病毒維持傳染性的時間較長，在布料、棉花等多孔物質的表面上，過了14天就失去傳染性。

(中時 )