75歲曾敏（右）擔任繪本行動員，找回曾是老師、那個很喜歡的自己。（林和生攝）

手拿繪本、教師退休的曾敏操著道地台語，以抑揚頓挫的語調說起故事，底下長治鄉潭頭社區長輩聽得津津有味；隨著故事劇情發展，手上道具越來越多元，甚至即興帶動唱起經典老歌《一支小雨傘》，逗得老人家呵呵大笑，開心拍手唱和。

畢嘉士基金會日前招募16位中高齡者成為「繪本行動員」，為這群退休長輩開創第三人生，經過4個月職前培訓，即日起將走訪屏東30個偏鄉社區，以故事與長者交流、互動，一起共學、共玩，更豐富彼此生活。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，此次培力繪本行動員是希望透過學習新的知識和技能，讓這群退下正職工作的中高齡者重新獲得來自人際的價值肯定，雖然退休人生不以賺錢為目標，但有給薪更可以提高工作價值及對自我肯定。

國小教師退休的75歲曾敏善於手作，想到點子便會試做樣品帶來課堂，配合導讀繪本《老伯伯的雨傘》，她研發可以收放的小紙傘，讓長輩聽完故事，還能帶著自己手作的紙傘開心回家。曾敏說，繪本行動員沒有年齡限制，可以找回曾是老師，「那個我很喜歡的自己」。

父母早逝的60歲高惠珠，退休後也加入繪本導讀行列，她笑著說，這些人的年紀不少與父母相近，與他們互動，就像圓了心中那個遺憾；且看到台下眼神裡的渴望，更能展現自己價值，長輩們在聽完故事後的笑容，就是這分工作的動力。

(中時 )