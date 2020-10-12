市議員李中痛批，佳龍前市府人謀不臧，花博經費決算一團亂，審計處該糾正？彈劾？（陳世宗攝）

審計處長吳錦祥說，花博卡轉為市民卡是技術問題，針對市議員楊正中提出的「楊八點」疑義問題，該處將儘速提出說明。（陳世宗攝）

2018台中花博到底花多少錢？台中市議會12日進行花博特別決算審議，藍、綠議員會中展開激烈攻防，藍營砲轟前朝浪費公帑，綠營反批建設有口皆碑；市議員楊正中提出8點疑義請審計處提出說明。議長張清照作成結論，決算照案通過，並附帶6點決議。

楊正中指出，2018台中花博到底花多少錢？市府財政局長羅仙法答86億，審計處長吳錦祥則說決算審定數84.3億，再加計公務預算支出16.9億，總計約101餘億元；應增加虧損20.6億，是以花博支出總計為121億。

李中說，審計處報告顯示林佳龍前市長任內就已將門票收入修正為8.78億，但市府送門票收費標準到議會審查時，還是跟議會說會有16.8億收入，審計處既已知道卻不知會議會；交通局當時不依法辦理追加減，審計處也默不吭聲，完全沒有監督警示作用。

綠營何敏誠、曾朝榮、江肇國等指出，花博花100多億元才有新的建設，如外埔、神岡及后里等建設，大家有目共睹；後因不收門票導致虧損，花博卡轉為市民卡是很好的政策，花博卡不用又製作兒童卡等，根本是浪費公帑，楊正中的「楊8點」根本是不存在的問題。

交通局表示，花博展期總計入園約724萬6680人次，盧市長上任後，推動市民免費的優惠入園政策，並無導致營收虧損；市民免費的優惠政策入園人數為179萬人，若再加上持花博卡入園人次約53萬，免費入園總數約為233萬人，並未超過前市府設定免費的300萬人。

台中市議會議長張清照作成結論，2018台中市花博特別決算照案通過，並附帶6點決議，請審計處依2018台中市花博特別決算審核報告，發現缺失不合預算法規定之項目確實導正；請審計處提供109年9月24日函報審計部核轉監察院之函文資料；市府確依2018年台中花博特跌決算審查報等，詳議研擬改善，並尊重議會參與決策權，以利議會監督審核，各委員審議附帶意見須提供資料！交通局花博門票3.82億元等，未經同意善自變更請移送監察院處理。台灣區花卉發展協會承覽花博相關標案，顯有球員兼裁判之嫌，違反採購法市府政風處查處。

審計處長吳錦祥說，花博卡轉為市民卡是技術問題，針對市議員楊正中提出的「楊八點」疑義問題，該處將儘速提出說明。

(中時 )