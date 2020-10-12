經濟部長王美花指出，離岸風電發展需要許多外籍專業人士協助，目前思考在適當時機，向疫情指揮中心申請，鬆綁離岸風電人才來台，不過目前歐洲疫情可能再次升溫，申請案也許會被拒絕。

王美花12日出席歐洲商會舉辦的全球離岸風電領袖論壇，她指出，許多國際知名開發商投入台灣離岸風電，然而，在國產化進程中難免會遇到各式各樣的技術問題，經濟部會全力支持與協調，建置過程中仔細地追蹤細項、克服所有問題，就能慢慢往前進。

而今年因新冠肺炎疫情，台灣採取嚴格的隔離措施，經濟部為確保離岸風電施工期程，協助超過千名外籍工作人員來台工作。

王美花表示，她也接獲許多企業反映，希望措施能鬆綁，讓更多外籍工作人員來台，經濟發展與防疫如何達到平衡，永遠都是一個在拉鋸的問題，本來最近想要提出開放離岸風電人才的方案，可是歐洲疫情又變得比較不好，有點擔心提上去了會被「打槍」。

她強調，正在尋找適當時機向疫情指揮中心申請，經濟部絕對會持續營造對離岸風電友善的投資環境，兼顧品質與期程，協助業者排除投資障礙，促進國際廠商與台灣供應鏈廠商合作與發展。

(工商 )