因中國出口數據良好以及經濟反彈的樂觀情緒下，亞洲股市出現上漲。歐州股市延續漲勢，周一攀高。然而歐洲多國新冠疫情的惡化情勢仍為投資人隱憂。

周一泛歐Stoxx 600指數開盤漲1.3點或+0.36%，為371.67點。

電信股和汽車股表現最好。荷蘭電信KPN飆升7.3%。媒體報導瑞典投資公司EQT正考慮收購該公司。

歐股主要指數在上周五出現連續第二周的周線上漲，主要為市場賭上美國終將通過大規模的刺激方案，以及民主黨拜登穩定勝選的局勢。

Axi分析師指出，投資者信心沒有喪失，未來將採取進一步刺激措施，新冠疫苗將很快出；但投資人正走在薄冰上，進一步的封鎖將讓脆弱的經濟復甦更加緩慢。歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)亦針對疫情指出，歐元區正在進入更艱難的狀態。

歐洲新冠病毒擴散，數個國家已經升高全國封鎖的可能，包括英國對北部地區的嚴重疫情，法國對部分區域的擔憂。

目前投資人皆關注15日的歐盟高峰會，特別為英國對脫歐後新的貿易協定的最後期限。德意志銀行分析師Reid表示，看起來已經有進展，如果情況持續，談判預計在英國最後期限之後將繼續進行。

(時報資訊)