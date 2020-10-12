大陸中共中央辦公廳、國務院辦公廳11日印發了《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》，這意味深圳先行示範區實施方案正式落地。方案中提到不少金融市場改革創新，較受關注的包括數位人民幣內部封閉試點測試，推動研發應用和國際合作；推進創業板改革並試點註冊制，並重提讓創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR），市場人士看好這將給深圳股市新的資源，並打通中概股回歸A股通道。

深圳東方港灣投資管理公司董事長但斌說，「如果不是深圳已經強制限購，估計現在房價要飆了，認為這個禮包內容非常大」。更有陸媒解讀，CDR試點讓深圳直接定位國際板，孵化創投私募可對標華爾街，數位貨幣應用可對標美聯準會，甚至可能首先開放人民幣自由雙向兌換。

此外，《實施方案》也涉及支持展開建立新三板掛牌公司轉板上市機制；優化私募基金市場准入，探索優化創業投資企業市場發展環境；展開基礎設施領域不動產投資信託基金試點，並在人行數位貨幣研究所深圳下屬機構基礎上成立金融科技創新平台等。

(旺報 )