蘋果(Apple)今年新手機 iPhone 12 系列即將在 14 日正式發表，早讓一大票果粉引頸期待。不僅如此，二手手機交易網站網路調查發現，也有不少Android手機用戶打算在今年度入手 iPhone，轉換陣營感受不同於 Android 平台的體驗。

美國二手手機交易網站 SellCell 日前向兩千多名現有 Android 手機發起網路調查，結果相當出人意料。調查結果發現，有33.1%現有 Android 手機用戶(回答者2057位)，會考慮購買 iPhone 12 系列手機。而至於哪一款手機最受到該網站 Android 手機用戶青睞(回答者680位)，結果由螢幕最小的 5.4 吋 iPhone 12 (mini)拔下頭籌，獲得 48.1% 用戶喜愛，第二位則是螢幕最大 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max，獲得 22.9% 用戶青睞；而螢幕都是 6.1 吋的 iPhone 12 Pro、iPhone 12分別獲得 18.1%、10.9%支持率。

至於為什麼現有 Android 手機用戶，甘願承受更大的代價轉換到蘋果陣營呢？該網站調查 iPhone 吸引 Android 手機用戶的特點中(回答者680位)，有 55.9% 現有 Android 手機用戶回答是「更長的軟體升級服務」；另外，則有 48.8% 用戶認為系統在隱私防護上做得更好。此外，吸引 Android 手機用戶跳槽的原因，還包含更緊湊的機身(36.9%)、更優惠的價格(30.9%)、更好的功能(相機、規格、設計等)(24.7%)。參與網路問卷的 Android 手機用戶中，僅有少數用戶認為 5G 連線能力(19%)、更好的UI設計(12.1%)是他們傾向跳槽的原因。

美國二手手機交易網站 SellCell 調查現有 Android 手機用戶對購買 iPhone 12 的意願。(摘自SellCell官網)

美國二手手機交易網站 SellCell 調查現有 Android 手機用戶對購買最青睞的 iPhone 12 款式。(摘自SellCell官網)

美國二手手機交易網站 SellCell 調查現有 Android 手機用戶對轉換到 iPhone 陣營的考量因素。(摘自SellCell官網)

從上述的網路調查結果來看，可以明顯看見，當前蘋果服務相對於 Android 陣營表現得更為強勢的特點，也就是隱私、iOS 升級支援年限，就是更吸引 Android 手機用戶跳槽的原因。反過來說，系統軟體支援年限以及隱私，也正是不少手機消費者在選購時的關鍵衡量條件，能否在這些層面表現得更為出色，將影響手機品牌對於消費者的吸引力。

(科技)