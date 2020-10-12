蘋果(Apple)今年新手機 iPhone 12 系列即將在 14 日正式發表，早讓一大票果粉引頸期待。不僅如此，二手手機交易網站網路調查發現，也有不少Android手機用戶打算在今年度入手 iPhone，轉換陣營感受不同於 Android 平台的體驗。

美國二手手機交易網站 SellCell 日前向兩千多名現有 Android 手機發起網路調查，結果相當出人意料。調查結果發現，有33.1%現有 Android 手機用戶(回答者2057位)，會考慮購買 iPhone 12 系列手機。而至於哪一款手機最受到該網站 Android 手機用戶青睞(回答者680位)，結果由螢幕最小的 5.4 吋 iPhone 12 (mini)拔下頭籌，獲得 48.1% 用戶喜愛，第二位則是螢幕最大 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max，獲得 22.9% 用戶青睞；而螢幕都是 6.1 吋的 iPhone 12 Pro、iPhone 12分別獲得 18.1%、10.9%支持率。

至於為什麼現有 Android 手機用戶，甘願承受更大的代價轉換到蘋果陣營呢？該網站調查 iPhone 吸引 Android 手機用戶的特點中(回答者680位)，有 55.9% 現有 Android 手機用戶回答是「更長的軟體升級服務」；另外，則有 48.8% 用戶認為系統在隱私防護上做得更好。此外，吸引 Android 手機用戶跳槽的原因，還包含更緊湊的機身(36.9%)、更優惠的價格(30.9%)、更好的功能(相機、規格、設計等)(24.7%)。參與網路問卷的 Android 手機用戶中，僅有少數用戶認為 5G 連線能力(19%)、更好的UI設計(12.1%)是他們傾向跳槽的原因。

美國二手手機交易網站 SellCell 調查現有 Android 手機用戶對購買 iPhone 12 的意願。(摘自SellCell官網)
美國二手手機交易網站 SellCell 調查現有 Android 手機用戶對購買 iPhone 12 的意願。(摘自SellCell官網)
美國二手手機交易網站 SellCell 調查現有 Android 手機用戶對購買最青睞的 iPhone 12 款式。(摘自SellCell官網)
美國二手手機交易網站 SellCell 調查現有 Android 手機用戶對購買最青睞的 iPhone 12 款式。(摘自SellCell官網)
美國二手手機交易網站 SellCell 調查現有 Android 手機用戶對轉換到 iPhone 陣營的考量因素。(摘自SellCell官網)
美國二手手機交易網站 SellCell 調查現有 Android 手機用戶對轉換到 iPhone 陣營的考量因素。(摘自SellCell官網)

從上述的網路調查結果來看，可以明顯看見，當前蘋果服務相對於 Android 陣營表現得更為強勢的特點，也就是隱私、iOS 升級支援年限，就是更吸引 Android 手機用戶跳槽的原因。反過來說，系統軟體支援年限以及隱私，也正是不少手機消費者在選購時的關鍵衡量條件，能否在這些層面表現得更為出色，將影響手機品牌對於消費者的吸引力。

傳5.4吋iPhone 12 mini採用B14處理器 性能遭閹割？
文章來源：SellCell
接受事實吧 買iPhone 12系列蘋果不會送你充電器

(科技)

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