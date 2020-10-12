國防部為因應敵情威脅推動後備改革，教育召集自民國111年起將調整為「1年1訓、1次14天」；軍方人士透露，除軍事訓練役外，擬將志願役、義務役後備軍人的選充年限，自8年調整成15年內。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新感嘆，七年級生沒有賺到錢，反而還要被後備力量被找回來當兵。

對於國防部不斷調整並延長教召時間，鄭照新今(12日)在臉書上表示，七年級真的很「幸運」，沒賺到四五六年級賺到的錢，現在還被後備力量找回來當兵，「真的是森七七」。

網友們也留言回應，「七年級的到底招誰惹誰」、「真的，可憐吶」、「七年級被罵草莓族，還是22K的開始，真的是辛苦了」、「還好我除役了」。

針對後備軍人教召年線將從8年延長至15年，後備指揮部則表示，為有效提升後備戰力，後備部隊編管以滿足後備戰力改革後各類型部隊作戰需求為考量，解除原編管8年之限制，採「後退先用，精選適員，固定編組，年年施訓」方式執行，以遴選符合部隊專長需求為主，無特定年限律定。

(中時新聞網)