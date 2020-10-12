高雄夢時代周年慶9／24開跑，祭出低門檻.高回饋搶客。（柯宗緯攝）

新光三越高雄三多店週年慶10月1日至10月25日登場，力拚4億業績。（柯宗緯攝）

Global Mall新左營車站週年慶推類出國空中過聖誕、多項超值回饋。（柯宗緯攝）

高雄大遠百即起至21日推出「VIP預購」，推出化妝品、內睡衣當日滿2000送200、滿萬再加送300。國慶連假期間，來客數較去年大幅成長逾3成。（高雄大遠百提供／柯宗緯高雄傳真）

今年高雄百貨業受疫情衝擊，大多業績下滑，第4季周年慶大戰陸續開打，搶攻百億商機。看準民眾省出國旅費，更卯足全力搶攻荷包。龍頭百貨漢神巨蛋及漢神本館，兩館力拚51億元，祭出百萬名車抽獎。夢時代祭出高回饋，業績較去年成長近3成。

漢神兩館前3季業績逆勢成長2％，以精品、化妝品、家庭用品業績大幅成長。巨蛋周年慶15日登場，化妝品滿3000送300，首4日刷聯名卡滿萬送500，總抽獎祭出近百萬Ford汽車1台。漢神本館周年慶11月底接棒。

最早開打的夢時代，14日前全館滿3000送300，消費滿額抽逾百萬好禮，最大獎為三星智能家電系列組合。夢時代指出，今年上半年業整體市場受影響，但6月起以集團資源整合創新模式舉辦「超給利」後，帶動消費者回流。

新光三越體系全館打8折起，化妝品滿2000送200、全館滿3000送300，高雄三多店業績目標與去年持平，希望達到3.98億元。左營店周年慶22日至11月15日登場，全台獨家聯名「寶可夢」萌友生活集點贈禮。

高雄大遠百即起至21日推出「VIP預購」，推出化妝品、內睡衣當日滿2000送200、滿萬再加送300。國慶連假期間，來客數較去年大幅成長逾3成。HAPPY GO卡友消費滿2000元可「偽出國」獲頂級飯店住宿券。

Global Mall新左營車站周年慶10月22日至11月15日展開，全館5折起並祭出超值大回饋迎客，加碼推百貨獨家「類出國大放送」，iMall會員當日單筆消費滿500元可抽獎，有機會搭長榮航空在空中過聖誕或是老爺酒店聯合住宿券，價值上萬元。業者預估整體檔期業績，預計成長5％。

(中時 )