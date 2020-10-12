今年廠商推出許多智慧農機，吸引農民高度關注，3天活動成交金額達5.8億（周書聖攝）

第15屆雲林國際農業機械暨資材展於12日圓滿落幕，今年活動再創佳績，3天的活動湧入進52.2萬人次參與，廠商的成交額總計超過5.8億。今年結合虎尾毛巾節、花卉展示，活動規模超越去年，堪稱今年全台最盛大的活動。

今年展示商品種類繁多，吸引許多民眾攜家帶眷參與，閉幕日仍湧入大量人潮，廠商紛紛表示活動辦得很好，明年還要參加。

雲林國際農機展今年攤位種類繁多，除各式農機，還有花卉、美食、小吃等，許多民眾扶老攜幼參與。（周書聖攝）

建東精工董事長林弘杰說，3年前只承租9個攤位，到去年承租32個攤位，今年縣府提供更寬敞的展示區域，可以模擬農機在果園運行的狀況，智慧農機的需求量比想像中多，簽單數量也大幅成長。

今年廠商推出各式新型智慧農機，農民表示農機科技化、智慧化的程度較以往不同，吸引農民高度關注。雲林縣長張麗善表示，雲林是農業大縣，必須要讓更多農民就近地、方便地打開視野，掌握目前最先進的科技農業機具。事後將與相關單位檢討改善，讓更多民眾參與明年的農機展。

廠商撤收展示品時，仍有客戶忙著簽約訂單，縣府預估活動後的成交金額將有8.5億，除了提供農民優良農機以外，也帶動地方經濟。雲林縣農業處長魏勝德強調，政府投入農機補助不遺餘力，盼能改善在地農業生產困境，提升農產品的競爭力。

(中時 )