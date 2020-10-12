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在聲稱新冠病毒檢測呈陽性一周後，美國總統川普受訪時不僅形容自己「狀態非常好」，而且不再服用任何藥物。他甚至還以強人姿態宣稱：「我打敗了這個瘋狂、可怕的『中國病毒』」。

川普今日接受他最喜愛的《福斯新聞》頻道的晨間期貨節目電話採訪時表示，他在4天的住院期間接受了數種藥物治療，上周回到白宮後，他「全身散發像防護罩一樣的光芒」。但節目主持人瑪麗亞．巴蒂羅莫(Maria Bartiromo)沒有問他是否對病毒檢測呈陰性。

《美國之音》報導說，他自稱「打敗了這個瘋狂、可怕的中國病毒。」「看來我免疫了，可能是長時間、短時間，也許是一輩子。」

在電視採訪後不久，川普在推特上說，「昨天收到了白宮醫生的全面和完整的批准」，「這意味著我已免疫，也不會感染別人，我很高興知道這個狀況。」

報導說，川普在推特上就此發文，被推特認為其推文違反了「傳播與新冠病毒相關的誤導性和潛在有害資訊的規定」，因此關閉了川普推文底下回應的部份功能。

報導引述白宮醫生肖恩．康利說，川普已經「遠遠超過24小時未發燒，經過診斷測試，也沒有證據表明病毒在積極複製」。因此川普符合美國疾病控制和預防中心現行的「安全停止隔離標準……他目前已不再被視為傳染他人的威脅。」

白宮目前仍拒絕公布有關川普最後一次檢測陰性與檢測陽性的時間，也不對外透露他這段期間參與哪些活動。

報導指出，川普已準備恢復競選活動，他的民調在全國範圍內仍落後對手拜登12個百分點，在關鍵擺搖州落後5個百分點。這對川普競選連任相當不利，有可能成為40年來第3位因連任失敗的美國總統。

報導說，美國政治網站fivethirtyeight.com表示，該網站最近對選舉進行的4萬次電腦模擬投票顯示，拜登在100次選舉中獲勝86次。

(中時新聞網)