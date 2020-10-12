嘉義市12日起發放109年度重陽節敬老禮金，預計發放總金額1億6647萬元給4萬3206位長輩，市長黃敏惠到107歲人瑞黃白顓的家裡致送禮金，並一同翻看7年前的敬老照片，很高興阿嬤依然朗爽勇健如昔。

黃白顓阿嬤是目前嘉義市最年長的女性人瑞，黃敏惠把重陽禮金送給阿嬤，祝她健康快樂呷百二，還特別尊稱阿嬤也是「一市之長」，讓阿嬤及家人笑呵呵。

2013年黃白顓阿嬤滿百歲時，黃敏惠市長曾探訪阿嬤，當年市府特地拍攝製作重陽敬老相門書，照片中阿嬤翹著二郎腿，笑容爽朗，如今黃敏惠與阿嬤再回顧相片書，很欣慰阿嬤一樣健朗。

黃敏惠說，市府打造嘉義市成為全國首推高齡友善城市示範城市，更推動世界衛生組織（WHO）高齡友善城市在住宅、通訊與資訊、交通運輸、無障礙與安全的公共空間、工作與志願服務、社會參與、社區及健康服務、敬老與社會融入等8大面向指標，要讓嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的幸福城市。

市府社會處表示，重陽節敬老禮金分4個年齡標準級距，65至79歲3000元、年滿80至89歲6000元、年滿90歲至99歲9000元、百歲人瑞1萬2000元，即日起發放至12月1日為止，發放總金額為1億6647萬元，此外，市府每個月發放5000元百歲人瑞營養禮金，給每位人瑞補充營養，全市現有43位人瑞。

(中時 )