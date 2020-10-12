「博多天麩羅山海」以最經典日式天麩羅定食以及無限量續加的明太子、白飯和辛子高菜。（柯宗緯攝）

南部百貨首店的「汕頭泉成沙茶潮鍋」進駐漢神巨蛋。（柯宗緯攝）

來自日本名古屋的百年親子丼雞三和，南部首家店開在漢神巨蛋。（柯宗緯攝）

來自日本名古屋的百年親子丼雞三和，南部首家店開在漢神巨蛋。（漢神巨蛋提供／柯宗緯高雄傳真）

日本獨特吃法的東京油組総本店「油拌麵」，南部首家店開在漢神巨蛋。（漢神巨蛋提供／柯宗緯高雄傳真）

日本獨特吃法的東京油組総本店「油拌麵」，南部首家店開在漢神巨蛋。（漢神巨蛋提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄龍頭百貨漢神巨蛋，全館多達26家的主題餐廳，近來更「食」力爆發，引進4間南部百貨獨家全新餐廳，包含明太子吃到飽的博多天麩羅山海、日本名古屋人氣親子丼雞三和、日本獨特吃法的東京油組總本店「油拌麵」及南部百貨首店的「汕頭泉成沙茶潮鍋」。另更引進台北知名人氣飲料店「署茗職茶」、漢來美食的「五梅先生」也將登場，為將開導的周年慶增添亮點。

「博多天麩羅山海」以最經典日式天麩羅定食以及無限量續加的明太子、白飯和辛子高菜。餐點中人氣呼聲最高的明太子是嚴選日本福岡YAMAYA出產，經過72小時熟成、獨家調味醬醃製成超美味又下飯的明太子，無限量吃到飽讓人一口接著一口停不下來，成為人人口中最高CP值的日式料理。

來自日本名古屋的百年親子丼雞三和，從1900年創業至今以秘製的醬汁嚴選鰹魚、室鰺及小魚乾熬煮成鮮味十足的高湯，搭配麴菌釀造的本味醂和雞骨高湯，成為親子丼最重要的靈魂，以招牌親子丼變化出炙燒親子丼、炸雞排丼以及獨創的雞肉三吃丼創造出親子丼界的亮點。

以「沒有湯的拉麵」創始店為特色自居的東京油組總本店，提供特製醬料、醋、辣油、蒜末、洋蔥丁、柚子胡椒、蒜泥、美乃滋、帕馬森起司等各種醬料，DIY製作專屬的拉麵，這種吃美食也是做藝術品的吃法，用全新吃法讓拉麵控在炎炎夏日中也能很清爽入口，讓拉麵不再只是種口味也是種態度。

高雄最具知名的「汕頭泉成沙茶潮鍋」，這次也夾帶著老字號的名氣將進駐，以獨家配方自製的招牌「汕頭扁魚湯頭」成為高雄火鍋控心中的最愛火鍋店，用獨特的沙茶醬配上秘製扁魚湯頭、頂級肉品，讓北高雄火鍋控隨時想吃都吃的到，全新4家南部百貨獨家新餐廳就在4F盛大開幕。

在B1美食街部分也有新亮點，在台北開幕兩個月排隊不間斷的「署茗職茶」，以茶的文化結合現代網路常用的「@」署名的概念，打造一間簡單卻富有特色的飲料店，也被網友譽為「大人系飲品」是一杯值得細品的專屬茶飲。

這次進駐餐廳還有擁有漢來美食最強DNA的「五梅先生」，致力深耕輕蔬食市場，堅持採用有機與非基改黃豆製品、與當季最新鮮食材，以五辛添香烹調出道道健康、美味、料多實在的五星餐點，經濟實惠的親民價格貼近大眾的心。

(中時 )