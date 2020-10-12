葉昭甫解釋說，中捷公司有半票，是自行規劃的半價卡，跟市府雙十公車十公里免費的學生票不一樣。（陳世宗攝）

台中捷運公司5日公告招標兒童交通卡841萬2300元，台中市議會12日引起綠營市議員陳淑華、江肇國等人，抨擊交通局說中捷有半票，但中捷是單一票價；交通局學生票是由中捷出錢，痛批交通局公然說謊；市府交通局長葉昭甫說，中捷公司有半票是自行規劃的半價卡，跟市府雙十公車學生票不一樣。

江肇國指出，查閱政府採購網赫然發現台中捷運公司於10月5日公告「兒童交通卡採購」招標案，並於14日要決標，執行日期到年底；市府為因應倉促推動的公車優惠政策，從瀕臨破產、需要增資的中捷公司強行挪用經費。

葉昭甫解釋說，中捷公司有半票，是自行規劃的半價卡，跟市府雙十公車十公里免費的學生票不一樣。

陳淑華痛批葉昭甫說謊，根據台中捷運公司的票價相關專案報告，台中市捷運綠線規劃的票種只有單程票、團體票、敬老愛心票、旅遊票等，並沒有半價票種、沒有學生票、沒有兒童票，中捷公司董事長林志盈說全台灣捷運都是這樣。

交通局強調，未來配合「乘車優惠、市民優先」新政策實施，針對6-12歲兒童，因目前一般銷售通路較不易購得半票卡，因此市府將主動提供6-12歲兒童（本市市民及本市就學的外縣市學生）「兒童交通卡」，家長可向學校申請，審核通過後將由學校發放兒童交通卡，兒童即可享有雙十公車優惠。

(中時 )