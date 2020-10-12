美股財報季本周登場，市調機構FactSet指出，S&P 500企業中，共有138家提供今、明兩年獲利預期數字，其中，又以健康醫療、公用事業、資訊科技3大產業，願意公布財測的家數最多。投信法人認為，這些營運透明度較高的產業，未來容易擄獲投資人目光。

美股第三季財報來臨，按過往經驗，投資人除了關注本季獲利之外，更加留意企業對於今、明兩年的財測預期。根據FactSet調查，285家曾公布過年度財測的S&P 500企業中，147家不願提供獲利預期，但有138家願意，後者高於第二季調查時的101家。

若細究各產業別，不願提供財測的產業，以非核心消費、工業最多，各有33、27家，而願意提供財測的產業，則聚焦在健康醫療、公用事業、資訊科技，各有31、26與22家。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，新冠肺炎造成經濟前景黯淡，許多企業對未來營運缺乏信心，不過，還是有很多企業對於營運掌握度高，而且受疫情影響相對有限，反倒在疫情加溫下，業績成長性看俏。

健康醫療產業就是最好的代表，疫情蔓延下，許多慢性病患者無法直接到醫院或診所看病，而改採線上機器人、行動APP看診，各大保險公司也都擴大遠距醫療給付對象，美國食藥署亦放寬遠距監測醫材於居家使用、聯邦通信委員會更推出2億美元的遠距醫療計畫。

遠距看診帶來高度便利性，引爆數位醫療大商機，即便未來疫情降溫，趨勢不會改變。常李奕翰指出，今年全球數位醫療規模預估約1,400億美元，到2025年將突破5,000億美元，年複合成長率近30％，涵蓋範疇將包括：遠距醫療、電子健康紀錄、健康管理分析等。

公用事業同樣受影響有限，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，公用事業主要聚焦在民生必須的水、電和天然氣，需求減少有限，而隨著經濟重啟，近期天然氣價格再度走揚，營運能見度提高，加上股利配發率高，成為長期投資人偏好的資產。

(工商 )