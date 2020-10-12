市場支撐力持續增強 陸股後市看俏 17:512020/10/12 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國積極的財政主張將帶來正面的外溢影響，而大陸國內確定性不斷提高，也對市場支撐力持續增強，大陸股市後市看俏。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸雙節消費資料見到強勁的復甦趨勢，宏觀政策的轉向預計最快在明年上半年，人民幣中期升值的趨勢有助於人民幣金融資產重估，資本市場改革超預期，皆有利於A股市場。 此外，經濟數據持續好轉，有助投資風險偏好的提升，預計三季報延續復甦趨勢，三季度業績預警顯示企業盈利向好，將有助中長期資金增配A股。 (工商 ) #A股 #支撐 #增強 #人民幣 #陸股後市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前景樂觀 亞債後市看俏 04:102020/10/12 投資理財 《基金》10月來外資猛回補台股 越股續開紅盤 15:052020/10/12 財經 公司治理3.0 台股投資新機會 04:102020/10/12 產業特刊 台積電領漲 台股攻堅萬三關卡 09:102020/10/12 財經 《類股》內需、強化股東結構 太陽能廠啟動現增 09:252020/10/12 財經 5G新iPhone後天首度亮相 郭明錤斷言1款定價左右蘋概股 12:102020/10/12 財經 大立光蒙塵股價慘綠 股王面臨三千元保衛戰 10:442020/10/12 財經 《韓股》新冠管制警示降低 晶片股助攻韓股收紅 15:562020/10/12 財經 不讓台灣水餃股專美 陸首家「包子股」上市首日漲停 15:352020/10/12 財經 生醫股迎旺季 搶攻紅包業績 04:102020/10/12 證券．權證 財經熱門新聞 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 川普被救命恩人打槍 再生元CEO：總統痊癒是特例 - 財經 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 功成身退！國安基金決議結束207天護盤 創史上第二長 - 財經 NVIDIA砸1.1兆併購ARM爭議炸鍋 傳矽谷3巨頭出手阻擋 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。