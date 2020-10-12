美國積極的財政主張將帶來正面的外溢影響，而大陸國內確定性不斷提高，也對市場支撐力持續增強，大陸股市後市看俏。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸雙節消費資料見到強勁的復甦趨勢，宏觀政策的轉向預計最快在明年上半年，人民幣中期升值的趨勢有助於人民幣金融資產重估，資本市場改革超預期，皆有利於A股市場。

此外，經濟數據持續好轉，有助投資風險偏好的提升，預計三季報延續復甦趨勢，三季度業績預警顯示企業盈利向好，將有助中長期資金增配A股。

(工商 )