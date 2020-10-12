國民黨今年總統敗選後，黨內一度掀起改名聲浪，但雷聲大雨點小，國民黨團總召林為洲日前再度拋出改名一事，黨內批評聲浪不斷。資深韓粉潘恩西今天直言，國民黨裡面有一堆找不到自己核心價值的人，也不願放掉國民黨，只想在政治、經濟上尋找紅利。

林為洲近日拋出「國民黨改名」議題，引發黨內攻譙開火質疑「去中化」，而黨主席江啟臣緊急出面滅火，強調「改黨名」不是當務之急。但林為洲上午接受專訪時，再度表示，，他主張改成「中華民國、國民黨」，意義在於，證明之後不會混淆，也沒有「去中國化」的問題。

潘恩西12日在臉書發文表示，林為洲想要改黨名，試圖去掉「中國」，其實跟李登輝的本土化路線不謀而合。倘若國民黨天真的以為去掉中國，自己就會多點選票，無疑是劃錯重點。又「如果執意改黨名，最後又拿不回政權，豈不是笑話一場」。

潘恩西感嘆，國民黨跟著民進黨廢考監，連自己的黨名都想抹去，這樣的國民黨要守護中華民國，我相信連黨員都沒信心。他也痛批，國民黨裡面有一堆找不到自己的核心價值的人，也放不掉國民黨的名器，只想在政治、經濟上尋找自己的紅利，想的不是百姓福祉，奢談民心要歸向國民黨、擁護國民黨。

潘恩西也提到，前高雄市長韓國瑜去年受訪時說：「中國是個概念，中華文化是信念」。

「我從小到現在六十歲，沒有離開過中華文化，信奉中華文化這個信仰，不可能因為競選總統拋到九霄雲外，絕對不可能，這是我的信念，跟選舉無關。」「這是從小受到的教育，就是浩瀚的中華文化，我們是其中的一份子，也是中華民族的一份子。」

潘恩西強調，可見問題不在名字，在於核心價值的掌握和詮釋，捨本逐末去附和當道、迎合媚俗，最終只是被唾棄遺忘。國民黨連國父遺像都守不住，敵人在太歲爺上動土，也亦步亦趨，可有可無，若是國民黨員，真是難以啟齒。

(中時新聞網)