深圳特區在成立40周年再迎擴大改革利好，11日大陸中央發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年），當中有關「支持在土地管理制度上深化探索」內容備受關注。大陸專家認為，如今大陸面對國內土地改革較謹慎，但在「雙循環」背景下推進新型城鎮化，更需有新的土地政策配套，如果深圳能夠做出一些成績，可能為其他地區探路、盤活大局。

除土地政策之外，在經濟區域整合與城市群功能上，中山大學嶺南經濟學院教授林江指出，在此次《實施方案》中，「完善要素市場化配置體制機制」被放在非常重要的位置。他說這代表了一種訊號，在市場氛圍濃厚的粵港澳大灣區當中，深圳將進一步讓市場發揮資源配置的決定性作用，實現區域協同發展。

據大陸自媒體「城市進化論」報導，深圳近年始終面對在產業發展和滿足住房需求上陷入兩難局面。廣東省體制改革研究會執行會長、廣州市社會科學院高級研究員彭澎看來，在更為靈活地進行建設用地批准後，深圳能夠實現對土地資源的盤活和更合理調配。

(旺報 )