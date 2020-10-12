TutorABC因商標侵權糾紛，對近200家文教業者提告，空中美語也是其中之一。空中美語負責人胥宏達去年3月開記者會痛批TutorABC是訟棍，遭台北地檢署依妨害名譽起訴，台北地院今開庭，胥強調評論是根據事實，否認犯行。全案定11月6日宣判。

胥宏達去年3月12日召開記者會表示，8年前開拓線上家教業務「Tutor4U」，卻遭TutorABC提告侵權，求償1000萬元，二審更提告金額至7000萬元，TutorABC在台灣到處興訟，還向智慧財產局申請註銷其他使用「Tutor」字眼的商標，企圖壟斷市場，怒批TutorABC是訟棍。

TutorABC認為名譽受損提告，檢方並依妨害名譽罪起訴胥宏達。北院今開庭，TutorABC的律師強調，他們註冊商標後花了大量金錢、心力宣傳，對於其他容易混淆的商標提告，是正當行使權利。

胥宏達的律師則說，除了空中美語，也有許多同業挨告，他是以自身及同業的經歷評論，沒有妨害名譽犯意。「Tutor」就是一個全國通用的英文單字，且早在TutorABC之前，就有許多業者使用「Tutor」字樣做商標。

胥宏達表示，「訟棍」的意思就是「喜歡提告」，他對TutorABC是根據事實的客觀評論，希望政府、法院不要「助紂為虐」，讓陸資的TutorABC不要打壓台灣業者。

(中時 )