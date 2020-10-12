中央政府宣布明年開放含萊克多巴胺美豬進口，消費者因食安考量，堅持購買國產豬肉，新北市民政局刊物《保庇新北市》邀請陽光主廚陳德烈和深坑里長黃建強及其母親周美紅一起示範黑豬肉料理，邀請民眾到深坑品嘗最道地的黑豬肉。

陳德烈與里長母子聯手示範3道黑豬肉料理，除了手工灌製黑豬肉高粱香腸、醃炸豬排，陳德烈還現炒「回鍋肉」，現場香氣四溢。周美紅則示範醃黑豬肉料理，將醃好的黑豬肉炸成美味香酥的豬肉排骨，鹹香多汁，令人驚艷。

新北市民政局刊物《保庇新北市》本期封面邀請陽光主廚陳德烈（右）和深坑里長黃建強及其母親烹飪達人周美紅（左）一起示範黑豬肉料理。（葉書宏攝）

民政局長柯慶忠表示，黑豬養殖業在深坑發展歷史已久，肉質口感絕佳完勝白豬肉，是雙北許多菜市場裡，婆婆媽媽們最愛採買的食材之一。市府為行銷黑豬肉好滋味，每年結合豆腐、綠竹筍、及茶葉等美食和在地文化與景點，舉辦深坑四寶文化節及多福宴，打造品牌價值。

黃建強說，深坑黑豬肉好吃的原因不只是餵食經過高溫蒸煮的廚餘，養殖時間也比白豬更久，通常白豬7、8個月就能上市，黑豬則需要1年，這樣油脂更能滲入肌肉，形成大理石紋油花，讓黑豬肉口感柔嫩多汁。

黃建強建議，深坑老街周邊有好幾家業者和畜牧場自營攤位，讓老饕們絕對不落空，並可搭配逛老街、拜老廟、走登山步道行程，一次品嘗深坑好山、好水、好食材的迷人滋味。

陳德烈表示，回鍋肉做法很簡單，只要準備煮過的三層肉片，並切片豆乾、高麗菜、蒜苗、蒜、辣椒、薑、青椒和紅蘿蔔，先將肉片半煎逼出豬油，再鍋煎豆乾，然後下爆香料，炒香辣豆瓣醬和甜麵醬，放入其他炒料及糖、米酒、醬油，起鍋勾薄芡加一點花椒油即可。

陳德烈說，黑豬肉除了三層肉可料理成回鍋肉，後腿和頸部肉也很適合做滷肉飯的肉燥，而帶油花、帶筋的五花肉、蹄膀等，可用醬油滷筍絲，前後腿、大里肌、肋排、排骨則適合煎、炸、炒，也可以做成豬排，如果不知如何挑選部位，不妨聽聽店家的建議，也能料理出美味的豬肉佳餚。

民政局表示，更多陳德烈深坑黑豬肉採買與料理精彩內容，都將收錄在10月下旬出刊的《保庇新北市》雙月刊，民眾可至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市民政局官網下載電子書。

(中時 )