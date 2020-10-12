華南金控公布，9月合併稅前淨利為10.83億元、合併稅後淨利為9.03億元；累計今年前9月的合併稅前淨利68.70億元、合併稅後淨利為49.29億元，每股稅後淨利（EPS）為0.38元，每股淨值為14.39元。

華南金控子公司華南銀行9月合併稅前淨利為10.34億元、合併稅後淨利為8.88億元；累計今年前9月的合併稅前淨利104.72億元、合併稅後淨利為89.24億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.04元，每股淨值為23.03元。

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