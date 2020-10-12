華南金控前9月稅後淨利49.29億元 18:002020/10/12 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控公布，9月合併稅前淨利為10.83億元、合併稅後淨利為9.03億元；累計今年前9月的合併稅前淨利68.70億元、合併稅後淨利為49.29億元，每股稅後淨利（EPS）為0.38元，每股淨值為14.39元。 華南金控子公司華南銀行9月合併稅前淨利為10.34億元、合併稅後淨利為8.88億元；累計今年前9月的合併稅前淨利104.72億元、合併稅後淨利為89.24億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.04元，每股淨值為23.03元。 (工商 ) #合併 #稅前 #華南金控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》鈞興9月營收2.01億元 連3個月創新高 10:332020/10/12 財經 《國際產業》樂金化學Q3營業利益將達創紀錄7.8億美元 12:152020/10/12 財經 客戶庫存調控告段落 永裕9月營收重回3億元水準 17:312020/10/12 財經 東森購物前3季獲利翻倍 9月營收創歷年同期新高 15:312020/10/12 財經 40.2億 汎德9月營收 創新高 04:102020/10/12 證券．權證 亞德客-KY 9月及前三季合併營收均創同期新高 15:122020/10/12 財經 《電腦設備》樺漢9月營收歷史第3高 Q3寫次高優於預期 11:582020/10/12 財經 momo富邦媒9月營收49.6億元 年增22.3％ 營運續攀歷史同期高峰 16:332020/10/12 財經 新房價格年增逾一成 徐州、紹興 十一後跟進調控 04:102020/10/12 全球財經 《電腦設備》事欣科9月營收續回升 拚Q3轉盈、H2逐季揚 10:332020/10/12 財經 財經熱門新聞 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 從股災到創新高 台股飆漲逾4成 國安基金投報率曝光 - 財經 功成身退！國安基金決議結束207天護盤 創史上第二長 - 財經 川普被救命恩人打槍 再生元CEO：總統痊癒是特例 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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