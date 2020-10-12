黃沐妍（小豬）、劉爾金、Paul以及周宇柔近日錄民視《醫學大聯盟》，探討血管疾病產生的危機。甜點小公主黃沐妍自曝非常愛吃甜食，獨自吃完整個6吋蛋糕，甚至連8吋蛋糕也難不倒她，讓劉爾金羨慕表示：｢妳那麼瘦是都吃到哪裡了？｣

黃沐妍坦言大學時期，因太愛吃甜食，體重暴增至60幾公斤，健檢時醫師吃驚對她說：｢天啊！妳年紀輕輕，就已經是老人家的血液了！｣讓她相當震驚，為了健康開始減肥，近幾個月更迷上健身，短短3個月就鍛鍊出一身肌肉，讓現場所有人起鬨想看看她的好身材，而她也霸氣大方脫下外衣，秀出健身成效，火辣身材超吸睛。

黃沐妍（右）曬肌肉。（民視提供）

Paul也分享自身經驗，｢帶2個小孩去咖啡廳喝咖啡，有不識相的人，認為是開放空間就可以抽菸，本來好心勸阻不要抽菸，結果更變本加厲往我這裡抽，讓我當下大爆炸｣，他直接槓上對方。劉爾金聽完自曝以前抽菸成癮，是老婆及家人苦口婆心用愛感化，才讓他成功戒菸。

(中時 )