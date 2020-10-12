3建商強強聯手推案百億，農業金庫聯貸20億。（柯宗緯攝）

看準台南房市熱絡，白天鵝機構、清景麟建築團隊、襄揚建設等3家建商強強聯手，計劃明年在台南東區副都心，推出新案清景麟2、3期，總銷高達110億。日前全國農業金庫攜手26個縣市地方農漁會信用部，舉辦20億元聯合授信簽約。

日前全國農業金庫董事長吳明敏、清景麟地產董事長林聰麟、白天鵝機構豐鉅建設董事長陳清堯、以及襄揚國際董事長洪政祿等代表，在高雄漢來飯店，簽訂聯合授信合約。

林聰麟提到，位在南台南副都心第一期區段徵收的2筆土地，今年7月由清景麟建築團隊旗下豐鉅地產，標得共4092坪「住五」土地，總額約25.26億元。

林聰麟表示，這4000多坪土地將由清景麟地產、白天鵝機構、以及襄揚國際3家建商共同開發，將分為兩期開發，「清景麟2期」預定明年329檔期推出，預估每坪成交價30萬元，3期則預定明年928檔期推出，預估每坪成交價將高於30萬元。

(中時 )