大陸官方色彩的環球時報英文版(Global Times)稱，中共海軍排水量超過1萬噸的055型飛彈驅逐艦，雷達能力先進，具有追蹤匿蹤戰機，以及擊落人造衛星的能力。

防衛世界(Defense World)報導，大陸分析人士說，055具備雙頻雷達系統，使得軍艦擁有了更好的威脅偵測能力。這種性能對於應付美國匿蹤戰機（例如F-35、F-22、B-2）的潛在威脅至關重要。

俗稱萬噸大驅的055，雷達技術承接自052D驅逐艦，而今年初完工的「淄博號」是長艦體改良版，更長的直升機甲板使淄博號能夠容納直-20攻擊/多用途直升機的艦載版本，後桅還安裝了更大型的A波段2D長程對空監視雷達，與前桅的相控陣雷達可以做為雙重參考比對，也就具備檢測匿蹤戰機的效果。

大陸航空專家王亞南說：「055比長體052D還更大，也就能安裝性能更完備的先進雷達系統，估計偵測高度可達到地表以上300~500公里，也就具有檢測和跟踪衛星的性能，這也意味著可以引導武器攻擊衛星。 」

055型驅逐艦排水量超過1萬噸，全長180公尺，最寬20公尺，具有112具垂直發射器元，目前完成1艘，預計要建造8艘，這是迄今為止中共海軍性能最強大的艦艇。中共海軍將它設定成艦隊的指揮，或者擔任航空母艦的主力護衛。甚至有可能具備強大的陸上攻擊能力，據較早的大陸媒體報導，有計劃將海用彈道飛彈安裝在055身上。

2008年，美國海軍的伊利湖號神盾巡洋艦，發射1枚標準3型擊中了一顆已報廢的間諜衛星。之後，許多軍事強國也都在研發反衛星能力，因為這是相當有效的威懾力量。

王亞南說：「在戰時，如果能先一步壓制敵對衛星，就可以大幅削弱敵方的情報網，以及指參系統，這非常具有優勢。」

(中時新聞網)