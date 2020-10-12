一般街上的旗幟掛了一陣子後就會拆除回收，配合今年國慶，屏東縣潮州鎮公所設計了「潮祝雙十國慶光輝」旗幟懸掛鎮上各處，因設計美觀、顏色亮麗，反應熱烈，不少鎮民希望收藏，鎮公所決定拆除後以捐款送旗幟方式，募集急難救助金。

潮州鎮公所今年國慶旗幟標語為「潮祝雙十國慶光輝」，設計及標語都由鎮公所同仁發想，以國旗青天、白日、滿地紅的基本元素，搭配幾合線條及色塊，呈現時代更替流轉氣象，標語中的「潮」除了是地名，同時也有時尚的意味。

潮州鎮公所慶祝國慶的「潮祝雙十國慶光輝」旗幟太美，不少民眾詢問想收藏，公所將以捐款送旗幟方式，募集急難救助金。（潘建志攝）

旗幟共140面，掛在潮州的大街小巷十分吸睛，並受到好評，掛出後馬上就有鎮民電洽公所，希望拆除了能夠收藏保留。由於詢問度高，公所決定結合愛心捐款，捐款送旗幟來募集潮州急難救助金。

公所主祕王建元說，國慶旗幟議題在鎮上發燒，PO在鎮長周品全臉書上，按讚數、分享、留言都創有史以來最高，目前表示想取得的人數已超過100人。旗幟預計掛到月底，拆除後去掉破損、髒汙的旗幟，估計有100面旗幟可供民眾捐款收藏。

他說，公所急難救助金用於照顧鎮上低收入戶、邊緣家庭等的急難需求，最多時曾有近100萬元，現約50萬元。目前規畫採實名制登記，每人限領一次，捐500元以上捐款便送一面旗幟，同時加碼贈送同款文創吊飾，月底將公告相關辦法。

(中時 )