國立中山大學與高雄榮民總醫院合作推動醫學院進度再下一城，12日於高榮教學研究大樓揭牌設立「國立中山大學臨床醫學教學研究中心高榮辦公室」，宣示中山與高榮將緊密合作，提升高屏澎東及離島偏鄉的醫療品質，解決台灣醫療困境。

中山與高榮5月才締約以高榮為教學醫院，8月聘請前高榮副院長鄭紹宇擔任學士後醫學系籌備處主任，如今設置「國立中山大學臨床醫學教學研究中心高榮辦公室」，讓雙方在臨床醫學教學、研究及醫學人才培育方面更加緊密結合。

據國衛院研究指出，2019年9月1日起，受僱醫師全面納入勞基法，出現2千名住院醫師與1千名主治醫師的人力缺口，到2032年預計短缺5至7千名醫師，高屏澎東目前仍無公立大學醫學，醫療資源也明顯落後北部。

高榮院長林曜祥表示，面臨高齡化社會、人力資源缺口的趨勢，將以創新思維結合人工智慧、感測與大數據、雲端科技等技術，未來將借重中山的研發能量，全面精進各項醫療流程。

2017年起中山管院與高榮已合作開設8期「榮總醫務管理碩士學分班」，近5年雙方也投入「榮中計畫」。中山校長鄭英耀表示，中山擁有生醫感測晶片、醫學影像分析、智能輔具及VR醫療開發平台等技術，在預防醫學上也有「氣膠科學研究中心」研究支持，都是申設後醫系的優勢條件。

(中時 )