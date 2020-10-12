43歲趙男5日騎乘機車從林口交流道騎上國道，沿途還蛇行、抽菸，釀成10車連環追撞、5人受傷，趙男自身脾臟破裂、顱內出血住進加護病房，國道警察9日對趙男製作筆錄，他坦承是貪快所以騎上國道要去北市找朋友，警方將依法開單告發外，還會依公共危險罪函送。

據悉，趙男不只一次騎車上國道。他5日下午騎著白牌機車想到台北市找朋友，於是從林口交流道騎車上國道中山高速公路，行經國道中山高速公路北上36公里處被用路人發現緊忙報警，國道警積極攔查，但他卻無視警方，甚至誇張蛇行、抽菸還揮手要警方別管。

趙男在警方攔查過程中，擦撞上後方車尾摔飛落地，之後釀成10車連環追撞事故，共造成10車毀損、5人受傷，所幸國道警員及時將趙男拉救到護欄，救回一命；趙男送醫救治後，醫院發現他脾臟破裂、顱內輕微出血，一度命危送進加護病房治療，上周病情好脫離危險期，目前已轉往普通病房休養。

國道警方指出，得知趙男狀況好轉後，警方到院對他製作筆錄，趙男坦承肇事，警方依《道路交通管理處罰條例》33條4項，機車上高速公路開罰3000-6000元罰鍰，另依《道路交通管理處罰條例》第43條之1-1項危險駕車，處6000-24000元不等罰鍰外，更將其依公共危險罪將趙男函送法辦。

(中時 )