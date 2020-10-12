九九重陽即將到來，社會各界都在辦理許多敬老活動慶祝，但有一群獨居的長者，常常是被忽略的一群人。 高雄市大樹區公所，承辦在地獨居老人送餐服務，雖有政府經費補助，加上獨居老人也有分擔部份費用，但是仍不足以支付龐大的送餐服務開銷，入不敷出。

大樹的「悠樂友善農場」場長涂裕國，與大樹社會企業負責人黃惠珠，聊到地方問題時，得知這個狀況，當下決定捐出1000台斤的友善檸檬義賣，所得捐給大樹區公所獨居老人送餐經費。

悠樂友善農場捐檸檬義賣，助獨老送餐經費。（大樹社會企業提供／柯宗緯高雄傳真）

因為堅持不施用農藥與化學肥料，悠樂友善農場的檸檬，原本訂價一台斤60元，這次捐出提供義賣的檸檬，以優惠價40元優待給認購的善心人士，一箱五台斤裝，售價200元，加上郵局包裹寄送費用80元（台灣本島），認購一箱的費用是280元，就能宅配到你家，或宅配給指定的親友。

10月12日週一開始配送，由大樹社會企業協助訂購與配送事宜。欲訂購助大樹區獨居老人送餐經費的朋友，可洽詢臉書「大樹社會企業」粉絲團，或搜尋Line「大樹腳走走」生活圈：@336mpbus。

(中時 )