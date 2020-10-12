高雄近年來A1死亡交通事故頻傳，為提升民眾行經路口時的安全性，高市府交通局藉由各路口不同的肇事型態及車流轉彎的特性進行分析，並針對易肇事路口進行工程改善，希望降低事故發生率，提供民眾更加安全交通環境。

與其他都市相比，高雄市民大多以汽機車作為主要代步工具，在上下班的尖峰時段交通車流龐大，只要稍微不留意，就有可能發生交通事故，根據交通局與警察局的調查發現，民眾在車流量大時發生的事故型態以「側撞」為主，為了改善不同路口的交通問題，交通局每日都會進行路口會勘，並找出交通工程不足之處，對其進行改善。

交通局指出，許多民眾時常在欲待轉或是轉彎時發生車禍事故，近日他們在幾個易肇事路口進行車道配置調整、增畫分流式指向線、車道導引線、轉彎線、左彎待轉區線等，就是希望透過標誌、標線讓民眾在用路時可以更清楚了解交通動線，降低交通事故的發生率，除了易肇事路口，未來也會對一般路口的交通標示進行加強。

交通局表示，透過交通工程手段來改善交通問題只是其中一種方式，但避免交通事故的發生，最重要的還是用路人守法的觀念及安全的駕駛行為，交通局將會持續進行交通工程改善措施，以提供市民更佳優質、安全的道路交通環境。

(中時 )