中區區域原住民族學生資源中心今天在中興大學舉辦感恩傳承儀式。興大校長薛富盛在會中表示，興大接任後將邀請中區夥伴學校成立諮詢委員會，串聯中彰投苗雲嘉七縣市36所學校，提供具體可行之提案或建議，成為區域資源中心推動政策的參考。

串聯中彰投苗雲嘉七縣市36校的中區區域原住民族學生資源中心， 12日在中興大學盛大舉辦感恩傳承儀式，在興大校長薛富盛及教育部綜合規劃司司長黃雯玲等人見證下，興大學務長謝禮丞從前任主辦學校暨南國際大學主任邱韻芳手中接下小米串，象徵經驗傳承。

薛富盛表示，興大接任後，將邀請中區夥伴學校成立諮詢委員會，透過對原民文化學者專家，提供具體可行之提案或建議，並組成跨校際工作小組、學生輔導教師團、原民社團交流等，讓各校的資源與資訊能互通共享。

謝禮丞表示，中區區域資源中心未來將以職涯諮詢、教學輔導及生活輔導及活動共享為重點，整合中部地區作等資源，並持續積極辦理原住民族文化及學生輔導知能增能活動。

興大排灣族原民生詹紫伶表示，原資中心有助原民生了解自身文化，提升民眾了解原民文化，推動職涯講座及就業輔導等多元措施，讓原民生對於未來職涯的發展更有想法。

(中時 )