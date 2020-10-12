資誠（PwC）聯合會計師事務所今（12）日發布《全球數位信任洞察》報告。受新冠肺炎影響，96％受訪企業將改變網路安全策略，50％受訪企業研擬將網路安全和隱私納入業務決策。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞表示，由於新冠肺炎的空前影響，許多組織不得不重新考慮並重新制定網路安全策略，資安長的角色及其對組織生存及成長的重要性前所未見。對於資安長來說，在科技和企業營運之間取得平衡，同時支持組織的網路安全策略非常重要。

(工商 )