疫情之後 50％企業才懂資安重要性 18:142020/10/12 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資誠（PwC）聯合會計師事務所今（12）日發布《全球數位信任洞察》報告。受新冠肺炎影響，96％受訪企業將改變網路安全策略，50％受訪企業研擬將網路安全和隱私納入業務決策。 資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞表示，由於新冠肺炎的空前影響，許多組織不得不重新考慮並重新制定網路安全策略，資安長的角色及其對組織生存及成長的重要性前所未見。對於資安長來說，在科技和企業營運之間取得平衡，同時支持組織的網路安全策略非常重要。 (工商 ) #聯合 #網路安全 #組織 #新冠肺炎 #受訪企業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美經濟短期復甦 逾六成選民不信 04:102020/10/12 全球財經 大陸高新技術企業查核啟動 注意六大查核重點 14:302020/10/12 兩岸 擺脫疫情訂單回溫 崇越電9月營收創今年新高 15:062020/10/12 財經 觀念平台－推動永續發展基礎建設 仍賴民間投入 04:102020/10/12 專題周報 高雄加工區15日徵才 8家企業提供875職位 15:492020/10/12 財經 全球企業破產率 台灣最低 04:102020/10/12 財經要聞 華南銀行台灣Pay推活動 聰明防疫好優惠 17:512020/10/12 財經 胡潤中國10強消費電子企業 華為最值錢 小米排第二 11:332020/10/12 財經 短評／供應鏈重組的陷阱 04:102020/10/12 時論廣場 客製行程與企業旅遊推升營收 山富9月營收3,512萬元 09:102020/10/12 財經 財經熱門新聞 靠陸晶片業能活？拆解華為5G基地台 陸製竟靠台積電死撐 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 日盛證券APP新功能「財報模範生」上線 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 緊張關係升級 陸傳暫停從澳洲採購煤炭 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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