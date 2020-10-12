華航（2610）9月營收88.53億元，月減1.97％，年減31.36％。其中，客運收入9.06億元，月減23.71％，年減89％，貨運收入73.06億元，月增0.63％，年增102.44％。

客運收入與去年同月相比大幅減少主要是受新冠肺炎疫情影響，與前一個月相比少了兩成多，主要是因為8月還在暑假期間，探親、返鄉與學生旅客較多。

貨運部分華航除配合市場需求彈性調整區域線運能，持續爭取3C新產品、宅經濟等中短期包機、加班機貨源商機，另針對各國產業復工、及鼓勵消費等政策，致力提高貨機機隊使用率、加強活化客機裝載貨物，機動調節機隊的運力與運能，致使整體貨運收入較去年同期大幅增加。

9月貨運營收73.06億元，略高於8月的72.60億元，顯示公司9月中的漲價措施有實現一部分。今年以來華航貨運營收最高峰是5月的91.36億元，當時各國都在搶運防疫用品。

(工商 )