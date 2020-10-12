伴隨亞洲各國逐漸好轉的經濟數據，以及全球範圍內寬鬆貨幣的大環境，在經過連續多週的觀望後，外資終於再度返回亞洲股市，除了全面淨流入東北亞股市之外，台股也出現下半年以來最大的單週淨流入金額。受此影響，多數亞洲股市在上週也收紅，僅有東協股市在政治與經濟的動盪下，再度讓外資淨流出。

根據統計，新興亞洲兩大經濟體的PMI數據都已回到50以上的擴張區間，因此外資上週對大陸與印度股市分別淨流入16.83億美元與4.98億美元，而台灣受惠於外銷訂單的出口增長，在上週也吸引外資10.66億美元的資金淨流入，並創下了下半年以來最大的單週淨流入記錄；同時，由於南韓的PMI數據也在改善軌道上，且外銷訂單也持續升溫，因此外資在上週也同步淨流入南韓股市8.61億美元。

反觀東協股市，受到印尼下調經濟成長率與泰國政治動盪的影響，外資對兩地股市分別賣超2.46億美元與1.56億美元，使得兩地股市已分別遭受外資連續13週與18週的淨流出。但特別的是，除了菲律賓以外，其餘東協股市在上週都收紅，可見儘管外資持續流出，但東協股市已出現價值上的吸引力。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，現在已進入10月中旬，距離美國大選也愈來愈近，且美國財政協商也有其不確定性，以全球範圍來看，整體股票資產仍有較大的波動，但9月以來整體新興股市表現卻優於成熟股市，特別是新興亞股的表現更為出色，其中包括大陸、台灣、印度的製造業PMI均已回升至50擴張區間，受惠於海外電子產品的旺季需求帶動，台灣與南韓的外銷訂單與出口動能也持續增溫，大陸8月的零售銷售增長更是今年以來的首度回正，這些經濟數據的好轉，都帶動了9月新興亞股的表現。

林雅慧說，隨著第三季企業財報將於10月開跑，市場目前預期新興亞洲可望繳出獲利年增長5％的表現，優於整體新興市場的衰退2％；在產業方面，和疫情及新生活型態相關的資訊科技、通訊服務及醫療保健則可望延續第二季強勁的獲利動能。

摩根太平洋科技型基金產品經理張致寧指出，有別於傳統上對新興市場的認知主要集中在能源、金融與內需等產業，在新興市場中，新興亞洲各國具備更佳的經濟基礎與產業多樣性，無論是資訊科技還是通訊服務，甚至是醫療保健等，今年來也已成為新興亞股的領漲板塊；且相較於美股，新興亞股現在估值低、成長性卻更強，再加上政策與旺季效應的加持，新興亞股反而有較佳的表現機會。

林雅慧指出，疫情、政治與政策，是影響未來盤勢的三大關鍵，目前歐美的新冠疫情已有捲土重來之勢，亞洲各國雖然勉強控制得當，但情勢仍不得鬆懈，再加上倘若歐美的疫情加重進而導致經濟活動暫緩，可能也會讓亞洲製造業受衝擊；所以在這段期間，分散配置並拉長投資期間，對投資人來說反而是較佳的因應策略。

(工商 )