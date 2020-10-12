富邦金控2020年9月自結稅後淨利41.01億元，累計今年前9月稅後淨利681.05億元，較去年同期成長27％，每股盈餘（EPS）為6.37元，再度創下歷史新高紀錄。
富邦人壽2020年9月稅後淨利為22.37億元，較去年同期大幅成長27％，累計前9月稅後淨利452.95億元，較去年同期成長65％，主要受惠於穩健的投資績效。今年前9月初年度保費收入（First Year Premium）達931億元，總保費收入（Total Premium）為4,111億元。
台北富邦銀行2020年9月稅後淨利14.78億元，淨利息收益維持穩定。累計前9月稅後淨利153.87億元。北富銀2020年9月底逾放比率為0.18％，備抵呆帳覆蓋率為730％。富邦產險2020年9月稅後淨利1.86億元，累計前9月稅後淨利40.21億元，較去年同期成長13％，承保業務及投資績效皆維持良好，累計前9月簽單保費收入較去年同期成長8％，持續蟬聯產險市場龍頭地位。
富邦證券2020年9月稅後淨利1.22億元，獲利成長主要受惠於經紀業務成長帶動。累計前9月稅後淨利為29.52億元，較去年同期成長36％。富邦華一銀行2020年前9月獲利成長強勁，稅後淨利達新台幣16.29億元，較去年同期成長50％，主要受惠於淨利息收入帶動。
(工商 )
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