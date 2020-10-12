大陸戲劇女星趙麗穎與大她10歲的馮紹峰結婚2年，育有1歲兒子「想想」，幸福組成一家三口，而趙麗穎產後也積極回歸螢幕，狀態極佳的趙麗穎，不只拍戲也加入真人秀，不過去年3月才生下兒子的趙麗穎，近日則被陸網PO出挺孕肚上街的照片，不少網友還驚呼女神腿好細。

趙麗穎產後狀態極佳，舉手投足依舊俏麗。（圖／取材自趙麗穎微博）

積極回歸螢幕的趙麗穎，近期接連拍電視劇《有翡》、《幸福到萬家》、以及網路劇《誰是兇手》，不過近日則有網友在微博PO出趙麗穎挺孕肚上街的照片，並發文：「要來偶遇一下嗎？趙麗穎」，只見趙麗穎身穿橘色洋裝搭配牛仔外套，她隆起的肚子超明顯。

難道趙麗穎懷第二胎了嗎？不過這其實是趙麗穎拍戲的側拍照，趙麗穎正忙拍寫實題材的電視劇《幸福到萬家》，而這也是趙麗穎在該戲中的孕婦造型，網友看了也都直呼：「令人羡慕的小腿啊」、「腿好細」、「懷孕戲」。

其實趙麗穎和馮紹峰對婚姻生活低調，也讓兩人不時遭瞎傳婚變，而本月7號是馮紹峰的42歲生日，趙麗穎就難得發文放閃替老公慶生，她還不忘為馮紹峰宣傳新戲，兩人以實際行動讓謠言不攻自破。

(中時新聞網)