港女命案凶嫌陳同佳去年10月23日出獄，至今1年多尚未履行來台自首的承諾，陳同佳在台的委任律師12日發出聲明，指稱已與台灣司法警察機關接洽及陳報辦理案件，士林地檢署表示，確實收到3名律師陳報的委任狀，分別是凃榆政、賴文萍、蔡彥守，以及陳同佳願意來台接受刑事偵查的意願。

士林地檢署新聞稿指出，呼籲港府應務實回應我方已提出之司法互助請求，協助將犯嫌早日繩之於法，具體實現本件個案之司法正義，並慰問被害人及其家屬。

受委任的理律法律事務所合夥人凃榆政律師，12日下午2點半發聲明指，基於律師保密義務，無法透露案情，媒體所詢問的各項問題，因為涉及刑事偵查核心事項，基於律師保密義務，恕難奉告，請各位媒體諒解。

士林地檢署今下午收到理律法律事務所陳報狀，內容提及陳同佳委任凃擔任刑事辯護人，表達陳願意來台接受刑事偵查，但未提及來台日期。

(中時 )