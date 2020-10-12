由大陸出行業者滴滴近日發佈的2020年國慶中秋假期出行數據顯示，大陸「十一」長假包含國慶與中秋的雙節假期出行需求旺盛，相比之前端午小長假，雙節旅遊景點出行熱度增長40％，且受春節疫情影響，今年不少人選擇回家探親，「過節如過年」，也帶動出行旅遊下沉，數據顯示三四線城市假期出行熱度超過一線城市。

但是大型交通樞紐出行熱度仍是增長超過50％。北京、上海、成都、深圳、重慶、東莞、蘇州、杭州、廣州、天津為前10大熱門出行城市。

據《中國證券報》引述滴滴數據顯示，此次假期出行高峰時段主要出現在11點至16點，其次是晚上高峰的17點至20點，假期裡最熱門的出行場景依次為探親訪友、購物、美食和旅遊。

而數據中也顯示，杭州西湖風景名勝區、北京三里屯太古里、北京朝陽大悅城、成都寬窄巷子景區、天安門廣場、上海外灘、長沙五一廣場、成都遠洋太古里、天津大悅城、成都熊貓基地等地，為全大陸的10大熱門目的地。

(旺報 )