郭雪芙與孫其君緋聞傳了許久卻始終不認，孫日前對媒體分享退伍後近況，被問是否會與好友袁艾菲一樣閃婚時，他大方表示「如果有好消息會選個好的時間跟大家說」，郭雪芙今（12日）與台視、八大偶像劇《因為我喜歡你》劇中媽媽郎祖筠一起現身受訪，被問及閃婚一事，她一頭霧水：「跟誰閃婚？跟你嗎？我為什麼不知道這件事！」並直言「我沒有想要結婚耶，我應該不婚吧」。

32歲的郭雪芙說，「以前很想結婚是想要30歲，過了兩年後覺得，30歲結婚是以前的願望，過了30以後就心想『那就這樣吧』」。至於是否會凍卵？她說「會吧」。不婚卻想生小孩？她又說「不一定要我生啊！領養或代理孕母啊」。

郎祖筠、郭雪芙母女檔現身宣傳《因為我喜歡你》。（八大提供）

被問最近有沒有去孫其君的拉麵店吃拉麵？她說：「最近在減肥，沒去吃拉麵，都吃比較清淡，例如吃冬粉、晚上六點之後不吃澱粉。」她苦笑說，鏡子會騙人，平常照鏡子時自己覺得剛剛好，但拍攝畫面一出來，還是會嚇一跳，發現跟鏡子看到的不一樣，所以還是要比鏡子裡的自己瘦一點才好，大概還要減個兩公斤。聽到勤於健身的前輩郎祖筠目前體重也只有49公斤左右，她說知道要好好運動才行，只是去年拍完《因為我喜歡你》後，真的覺得打跆拳道太累，一拍完戲就覺得不要讓自己再這麼累，不過最近有想跟朋友一起去打網球。至於孫其君日前自爆當兵期間爆肥10公斤，她笑說：「有這麼慘嗎？聽到爆肥10公斤這種字眼好像真的滿慘的！」她說自己還是有看到對方，但沒特別注意是否爆肥，「覺得他本人的臉還好，可能身體不太好吧！」

郎祖筠與郭雪芙劇中母女關係冰冷疏離，郭雪芙說，跟「媽媽」對戲時，情緒感覺總是滿到溢出來，「因為郎姊給我的感覺是很媽媽的狀態，一跟她說話就會感覺很深、情緒整個爆發，前幾場戲光是試戲我就會哭！」戲外，郭雪芙幾年前就曾找上郎祖筠上表演課，郎祖筠回憶，郭雪芙當初來上課時就是真心想要認真學習，也把劇本帶來，從表演場次一一研究、練習，「她那時比較ㄍㄧㄣ，情感無法放出來」，多年後再合作，她忍不住對助理誇「雪芙進步很多，讀本時，她的情緒收放就已經很到位」。

郎祖筠、郭雪芙母女檔現身宣傳《因為我喜歡你》。（八大提供）

郭雪芙的緋聞男友孫其君也曾是郎祖筠的學生，郎祖筠說，當時孫其君剛回國，有次他也帶著劇本來找她，「他很好啊，素質很好，很有禮貌，也滿認真，上課態度各方面都很不錯。他跟一般同齡男生不太一樣，可能是從國外回來，膚色都很健康，兩頰紅紅的、眼睛亮亮的，有種特別氣質在！」郭雪芙大讚郎姊很會記人，郎祖筠笑說，她教過的學生差不多都記得，至今應該有三百多個，但她居然忘記楊子儀，之前找他拍戲時，她就笑說「那你一定很不出色」，讓楊子儀聽了很崩潰。

(中時 )