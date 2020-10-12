張哲瑋家中經營女性服飾店，對女性輪廓有天生敏感度，他推出的〈愛情難道是被月光薰陶了嗎〉個展，個人風格強烈。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

台南鹽水月津港燈節即將邁入第10年，台南市政府文化局為延續燈節能量，發掘藝術與文化創造的可能性，去年啟動「月之美術館」計畫，以不侷限特定空間的概念，請來藝術家在老街巷弄自由創作，並規畫「月津故事館」1樓做為年輕藝術家藝術創作的展覽空間。

營運團隊禹禹藝術工作室今年針對年輕藝術創作者進行展覽申請徵選計畫，一共有14件展覽提案，評選後通過8件展覽申請，內容涵蓋平面、裝置、新媒體等多元媒材，包括有國外參展經驗的藝術創作者、也有香港藝術家、大學講師，還有從學校畢業不久的社會新鮮人也入選。

月津故事館的1樓展區由張哲瑋〈愛情難道是被月光薰陶了嗎〉打頭陣，他畢業自南華大學視覺與媒體藝術學系，外型粗看來粗曠高大，但作品描繪女性輪廓，很是溫柔到位，張哲瑋說，跟家中經營女裝服飾店有關，而且他雙眼視差大，會有視覺重疊和殘影線條的狀況，用繪畫方式來詮釋女性輪廓，深具個人風格。

這次展出的7幅系列作，呼應月之美術館調性，以月亮照亮下迷濛的氣氛為主軸，透過月光的薰陶，闡述藝術家與作品戀愛的過程，讓觀賞者也有戀愛的感覺，展期從即日起到25日止。

(中時 )