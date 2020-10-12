台北市長柯文哲任內積極推動公宅，但議員許淑華12日質詢揭露，明倫公宅案中，在機電設備及內部裝修的「推薦參考廠商」，竟找不到有登記，疑為空殼公司；而廣慈公宅案中，在建材的推薦參考廠商有2家，但2家同屬一個公司，質疑柯市府變相綁標。都發局長黃景茂承諾，會調查並追究責任。

許淑華表示，北市府規畫興建的公宅，存有許多爭議，不僅完工期延宕，施工品質也屢遭民眾投訴，但如今公宅標案卻又疑似出現綁標特定廠商，設計單位推薦的參考廠商，在經濟部商工登記中，找不到公司行號資料，而這間找不到登記資料的廠商竟還能被選為使用，市府到底有沒有在審核？

許淑華說，更誇張的是，公宅標案需求書裡，所指定的參考廠牌中，竟還出現推薦的2間建材參考廠商，是屬於同一公司，這些參考廠商基本上都是由設計單位決定，但市府仍應要有所監督與確認，是如何決定參考廠商，審查過程為何，但很明顯，都不夠公開透明。

「離譜至極！」許淑華要求，針對公宅的標案參考廠商，應以更公開嚴謹的方式評選；另外對於建材品質、性能均不低於原合約指定廠牌水準的「同等品廠商」審核過程，應具體確定流程，明確訂定需審核的規格及相關法規，對已符合規範的同等品廠商，應協助加速審核，以利業者進行後續作業。

黃景茂答詢，參考廠商是由技術服務廠商或監造單位所提出，針對空殼公司，會再確認相關資料，並立即啟動徹查，但無變相綁標問題，1個月內會釐清完畢，提出調查報告。

(中時 )