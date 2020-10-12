國民黨立法院黨團總召林為洲在臉書拋出「中國國民黨」改名的想法，瞬間引發網友論戰，對此，國民黨表示，改革才是重心而非改名。然而，改名後是否會增加選票？中國國民黨黃復興黨部黃國雄支部副主委蔣權瀚則認為，「選票要增加當然不在改不改名」。

林為洲認為，主張改成「中華民國、國民黨」，意義在於將「中國」正名為「中華民國」，一來不會被混淆為「中華人民共和國」，二來，也就沒有「去中國化」的問題。而改不改都是國民黨自己的選擇，要面對選舉勝敗的也是國民黨自己，別人沒辦法幫忙做決定。

對此，中國國民黨黃復興黨部黃國雄支部副主委、高雄市經貿發展協會總幹事蔣權瀚，接受《中評社》訪問時提到，「黨中央近日拋出兩提案及更改黨名，其目地在於跟美國妥協，但並非舔美，而是試圖重返執政贏得2022及2024選舉，降低美國干預台灣選舉。」

至於，改名後選票會增加嗎？蔣權瀚則認為，當然不在改不改名，而在政治論述與政治願景有沒有辦法引發社會共鳴，獲得進一步支持。

(中時新聞網)