獨/抖音天王擁百種口罩塞爆房 青花瓷、冰雪奇緣特殊款曝光

為防堵疫情蔓延，近日所推出中衛限量口罩，引起不少民眾旋風式、徹夜瘋搶排隊景象，可說是一罩難求。不過，歌手古曜威自己蒐集、家人購買，再加上粉絲贈送，超過百款的口罩，而青花瓷、冰雪奇緣等特殊款曝光。

古曜威透露最喜歡迷彩、牛仔及冰雪奇緣口罩。(照片/游定剛 拍攝)

抖音擁有40萬粉絲的歌手古曜威，近日推出新歌《我們都心軟》，因常跑宣傳活動，許多古寶們(粉絲)關心都會一直送口罩，我在路上看到特別款也會買，有天才驚覺房間走道已被我塞滿了，目前粗估超過百種款口罩。

古曜威收集超過百款口罩，房間走道都被塞滿。(照片/游定剛 拍攝)

收集百款口罩，古曜威表示，最喜歡迷彩，冰雪奇緣是限量版很可愛，會捨不得戴，像我本身很喜歡穿牛仔衣、褲，牛仔造型口罩搭配起來剛好。他得意地拿起青花瓷特殊口罩，表示跟吃飯的餐具一樣，戴在臉上蠻有趣。而這麼多款中，外型突起很像防毒面具款，一旁工作人員還笑說像女生內衣，則不敢戴出門走在路上。他也感謝粉絲贈口罩，更呼籲別再送了，因為真的太多了。

古曜威蒐集青花瓷特殊口罩。(照片/陳宏睿 拍攝)

古曜威近日發行EP《我們都心軟》。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)