胡潤百富12日發佈《2020胡潤中國10強消費電子企業》，華為以1.1兆元（人民幣，下同）價值成為大陸最值錢的消費電子企業，小米以4340億元名列第2，VIVO則以1750億元的價值超越OPPO躍居第3名。而排名第4到10名則為OPPO、大疆、傳音控股、聯想集團、盈趣科技、霧芯科技與漫步者等公司。

根據每日經濟新聞報導，前10強消費電子企業中，有5家做手機，包括前4名以及第6名暢銷非洲的傳音控股，這5家公司去年智慧手機出貨總量6.2億部，占全球40％。

觀察區域分佈方面則以深圳和東莞為主，大灣區占10強中7席，其中深圳5家，東莞2家；北京有2家，廈門有1家。另外，前5名僅小米一家上市公司。

據了解，胡潤研究院12日發佈《2020胡潤中國10強消費電子企業》，列出大陸10強本土消費電子企業，按照企業市值或估值進行排名，上市公司市值則按9月30日的收盤價計算，非上市公司估值參考已公開的、最新一輪融資估值，或參考同類上市公司估值。這是胡潤研究院首次發佈該榜單，調研範圍僅包括大陸民營企業。

(旺報 )