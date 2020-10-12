今日揭牌記者會，縣府邀請三昧堂來開場表演。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子水道頭文創聚落舊式校長宿舍，未來成為文創業者交流分享基地。（張毓翎攝）

嘉義縣文化觀光局12日上午於朴子水道頭文創聚落舊式校長宿舍，舉辦「觀光學院暨文創中心」揭牌記者會，未來該處將成為業者交流分享基地，以及文創輔導中心的據點，此外也規畫透過外地青年換宿「水漂計畫」，提供學生或文創業者提案、申請，運用這個場域來進行創作。

12日由嘉義縣長翁章梁、朴子市長吳品叡、縣文觀局長許有仁、新港交趾陶大師謝東哲與多位文創業者舉行掛牌。縣府既以農為本的國本學堂，今年成立「觀光學院」，規畫「電子商務」、「自媒體行銷」、「旅宿標竿學習」、「餐飲實務」4大主軸課程，免報名費，透過時數認證，可作為提案補助參考。

翁章梁說，消費者對觀光品質要求慢慢提高，觀光需要更專業的旅遊服務工作者投入產業，嘉義縣近年有很多第二代投入經營，他們創新和觀念與第一代不同，政府應適時注入資源，而透過觀光學院開設，提供他們沉澱、充電與學習機會，在自媒體行銷、攝影技巧、餐飲、客服和設施都能跟上時代。

朴子水道頭文創聚落是縣內第一個文創聚落，前身為東石農業補習學校的教師及警察宿舍，有濃厚的日式氛圍，目前共有8間業者進駐，包含陶藝、生活工藝、咖啡輕食、在地文史等商家，但去年正式開放後，因地點位處隱密等，人潮未如預期，縣文觀局計畫年底辦理主題市集活動，以活絡該聚落發展。

(中時 )