康軒公司今天於勞資調解會議後所發聲明，全教總認為康軒公司只是對該員工致歉，至於該公司董事長李萬吉不良惡行、違反社會價值的不良做為，並未向社會大眾致歉，因此將持續抵制行動。

全教總表示，從康軒公司的發言來看，他們顯然認為是全教總和社會大眾誤解了該公司。全教總無法接受如此毫無誠意的聲明，將持續抵制行動，除非董事長親自出面，就違反防疫規定、揪出吹哨者、霸凌員工等事件公開向社會大眾道歉並提出補救措施，否則不會停止。

全教總必須指出，康軒的惡行是違反社會大眾所認同的價值，且是由董事長親自下令執行，是一個不良的反教育行為，應該由董事長公開向社會大眾道歉。

全教總認為，康軒公司犯錯的是董事長，要揪出吹哨者是董事長下的令，而霸凌員工的紙張在電梯口貼了兩天。倘若沒有高層的授意或認同，怎可能會出現在電梯口長達兩天。

因此，全教總認為該公司聲明根本不是道歉，只是為了轉移社會大眾注意、掩飾董事長惡行的移花接木手法。因此，全教總不能接受，相信社會大眾也不能接受，因此，全教總的抵制行動將會持續進行。

(中時 )