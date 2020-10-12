南投縣舊議會大樓拆除後，原本秀泰影城有意進駐，詎料，因為新冠肺炎疫情影響，影藝產業營運受波及，因此迄今沒有下文！南投縣長林明溱表示，如果秀泰不來，觀光處應該思考其他具有發展性的建設，帶動地方發展。

南投縣議會遷到位於南崗路的新建廳舍後，舊議會大樓已經拆除且剷平，縣府並且將地目從機關用地，變更為旅遊服務專區，希望引進影城或商城等產業進駐；當時，秀泰影城也向縣府遞交投資意向書，想不到後續的發展，卻變了調。

位於南投縣政府對面的舊議會大樓，交通便利，而且後方還有廣大的土地未開發，如果能夠設置影城或多功能商城，民眾增加休閒娛樂去處，對於帶動地方繁榮及發展，將有極大助益，也可以解決當地入夜後，就是一片漆黑的窘況，因此，南投人對於影城進駐充滿期待。

不過，縣府以影城BOT方式辦理招商，卻是兩度流標！縣長林明溱在縣務會議中表示，秀泰因為受疫情影響，還申請紓困，因此應該不會來了，舊議會土地後續要如何開發利用，應該要有所因應。

副縣長陳正昇則表示，目前，秀泰應該還沒有到確定不來的階段，縣府將與秀泰等影城業者溝通，了解業者的想法和需求，再尋求解決辦法。

(中時 )