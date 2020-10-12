周曉涵、邵雨薇、程雅晨一起宣傳《天巡者》。（吳松翰攝）

邵雨薇現身宣傳《天巡者》。（吳松翰攝）

邵雨薇、周曉涵、程雅晨在台視、三立奇幻旗艦大戲《天巡者》中飾演鬼王鍾馗身邊的三個重要女人，周曉涵飾演的「秦廣王」就是一般人所知的閻羅王，劇中動不動就挑逗鍾馗，她自爆兩人第一天拍戲，劇本就設定要她摸賀軍翔的胸，她本來的表演方式較over，設定是像以前小S在《康熙來了》中與鮮肉們的互動般，所以想誇張又抓又摸，結果一抓上賀軍翔的胸馬上被導演制止，要她收斂一點，「後來有發現他的胸肌愈來愈厲害，可能我太常要摸他了，而且不想輸給劇中的小鮮肉們，所以他有偷偷去健身」。

飾演孟婆轉世的女主角邵雨薇，被問拍戲期間是否有遇到玄妙靈異事件？她笑回：「拍這部戲最不可思議的現象，就是賀軍翔的肌肉一天比一天結實！因為他後面有脫戲，衣服脫下來那一刻很驚艷，從側面看他肌肉線條，覺得很猛，驚呼真的有練耶！」已經曝光的片花中，賀軍翔模樣忽腫忽瘦似乎不太連戲，她笑回：「我不能講他，因為我自己也會因為太早起床而水腫，早上拍的場次幾乎都是腫的，我們兩個常常過了中午後互相恭喜對方『你瘦了』，因為真的瘦了一大圈！」

邵雨薇還說，賀軍翔拍戲時真的吃滿少，且他都沒吃劇組便當，反而常偷吃「道具菜」，經常把面對自己的那一面的菜吃到挖空，或者像玩抽積木遊戲一樣，把疊得很高的食材從中間抽出來，吃完蝦子再把蝦殼塞回去，畫面超爆笑。

這次劇中有不少特效及吊鋼絲的鏡頭，特別是飾演秦廣王的周曉涵出場，要從四層樓高很有氣勢地飛下來，腳還要穿高跟鞋，這鏡頭拍了七、八次，每次為了到定點都擔心鞋跟太高而扭到腳。邵雨薇也沒好過，有一場她要被另一個時空吸走，飾演鍾馗的賀軍翔要一直抓住她的手，她呈現的方式就像湯姆克魯斯在《不可能的任務》電影中，身體要保持平衡，拍完除了背脊、身上每一寸肌肉都很痠痛。

(中時 )