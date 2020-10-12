中鋼旗下中欣開發第二建案「欣灣時代」即將公開，已經吸引1800組預約賞屋。（柯宗緯攝）

「欣灣時代」即將公開，坪數27至50坪。（柯宗緯攝）

「欣灣時代」即將公開，坪數27至50坪。（柯宗緯攝）

中鋼集團旗下中欣開發公司，繼高雄亞洲新灣區推出「欣灣時代」住宅大樓寫下快速完銷紀錄後，再推出新成屋案「欣橋之心」，位於橋頭新市鎮，緊鄰高雄都會公園，5棟、342戶，總銷近30億元，不分中鋼集團員工或一般民眾，都打95折優惠，尚未正式公開，已經吸引1800組預約看屋。

中欣開發「欣橋之心」位在橋新二路、新中三街，基地2319坪，全案5棟住宅大樓採一層僅4戶，或五戶與雙電梯設計規劃，全社區總戶數342戶，包含店面9戶及住家333戶，每棟住戶僅約70席，住家坪數為27至50坪，公設比僅有32％，使得室內可獲更多實坪空間。

負責銷售的廣誠國際董事長董上裕指出，中欣開發建案都跟著產業走，像是高軟旁的「欣灣時代」，以及未來將開發的橋頭科學園區「欣橋之心」，這次開價每坪17.5至21萬元，不分中鋼集團員工或一般民眾都打95折。該案11月1日正式公開，但目前透過網路預約賞屋組數，已經有1800組。

「欣橋之心」建案為中欣開發跨入住宅不動產業的第2件作品，承襲中鋼DNA。中欣開發開發處長郭錦燐指出，中欣開發具有品牌優勢，開價合理，CP值相當高，未來也將鎖定首購及換屋族，積極參與政府土地標售或中鋼集團土地開發。

(中時 )