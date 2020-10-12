市長侯友宜12日出席記者會，宣布新北山藥上市。（許哲瑗攝）

中秋過後是山藥的盛產期，新北市府今年與台北凱薩飯店合作，由五星主廚烹飪出山藥海菜炒土雞蛋、山藥蟹粉豆腐海鮮煲、山藥東北小卷米粉湯等料理，10月起將以快餐車模式，在新北市各大風景區販售，市長侯友宜12日出席記者會表示，新北山藥口感Q彈，在其他地方絕對吃不到，值得大力推薦。

山藥盛產期來臨，新北市農業局今舉辦記者會，邀集侯友宜、農業局長李玟、台北凱撒大飯店主廚王裕賢等人出席，宣布新北山藥上市。

侯友宜說，新北山藥口感Q彈，在其他地方絕對吃不到，今年與台北凱撒大飯店合作，經由五星級主廚的精湛手藝，將新北五星級山藥搖身一變，開發成平易近人且口味精緻的快餐車小吃，像是山藥海菜炒土雞蛋、山藥蟹粉豆腐海鮮煲、山藥東北小卷米粉湯，10月起駛進新北風景區販賣，讓民眾嚐到最在地新北美食。

台北凱撒大飯店主廚王裕賢表示，開發山藥料理過程中，發現新北山藥與其他山藥有很大的不同，不僅質地Q彈又綿密，切開後斷面也不易褐化，真的有五星級高品質，這次開發的山藥料理「香煎山藥海鮮煎餅」、「秋旬山藥海味宴」，都能突顯新北山藥的特殊口感。

瑞芳區農會理事長林文義表示，新北山藥盛產於雙溪、瑞芳、平溪、貢寮等地區，年產量約600公噸，每台斤價格可達120至160元，是內行饕客們年年搶購的夢幻品。

農業局補充，山藥快餐車將於10月17日至雙溪老街、24日至野柳漁港、25日至馬崗漁港等；另推出田間體驗、山藥饗宴小旅行。

(中時 )